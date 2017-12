Gebäude in Flammen: Feuer wütet in Pferdestall

Großeinsatz in Niederösterreich: Im Bezirk Neunkirchen ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Pferdestalles gekommen. Durch das Heu, das in dem Gebäude gelagert war, breiteten sich die Flammen rasend schnell aus und waren nur schwer zu bekämpfen. Tiere und Menschen wurden durch das Feuer glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.