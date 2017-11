Kurz drängt auf Einführung einer Bildungspflicht

ÖVP-Chef Sebastian Kurz pocht auf die Einführung einer Bildungspflicht. Es gehe nicht darum, dass Kinder neun Jahre in der Schule absitzen, sagte er am Dienstag vor einer weiteren Sitzung der türkis-blauen "Steuerungsgruppe". Sollten die Kinder in den Grundkompetenzen ein Mindestmaß nicht erreichen, verlängere sich die Schulpflicht bis 18 Jahre, schlug er vor. Weiterhin sei das Ziel, die Koalitionsverhandlungen mit den Freiheitlichen vor Weihnachten abzuschließen, so Kurz.