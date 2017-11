Österreichs Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Im ländlichen Raum fehlten Ganztagsschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, was Frauen an der Berufstätigkeit hindere. Österreich brauche auch spezifische Strategien für lebenslanges Lernen und ein größeres Lehrstellenangebot in Berufen, in denen die Digitalisierung rasch voranschreitet, um den Übergang zur digitalen Wirtschaft zu fördern. Die Anpassung von Firmen an die Digitalisierung komme in Österreich langsamer voran als "in den diesbezüglich fortgeschrittensten Ländern". Das betreffe vor allem kleinere Unternehmen.

Experten warnen: Für anhaltendes Wachstum mehr Investition nötig

Der globale Trend weist ebenfalls nach oben. Die Weltwirtschaft wachse so schnell wie seit sieben Jahren nicht mehr: Nach einem Anstieg des globalen BIP um 3,6 Prozent heuer erwarten sich die Wirtschaftsforscher ein Plus von 3,7 Prozent im kommenden Jahr. Nur Grund zum Jubeln sehen die Experten aber nicht: "Die Konjunkturaufhellung ist zwar erfreulich, bleibt aber verhalten im Vergleich zu vergangenen Aufschwungphasen." Investitionen, Handel, Produktivität und Lohnentwicklung litten noch immer unter den Nachwehen der Finanzkrise, für ein anhaltend starkes Wachstum seien kräftigere Investitionen notwendig.