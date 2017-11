Diebische Familienbande von Polizei geschnappt

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das ungarische Trio bereits am Samstag im Bezirk Neudsiedl am See erwischt. Die Familienbande hatte sich in vier Geschäften bedient und dabei Diebesgut im unteren vierstelligen Eurobereich mitgehen lassen. Dabei gingen sie immer nach dem gleichen Prinzip vor: Während das Elternpaar Kleidung und Werkzeug stahl, fungierte die Tochter als Aufpasserin und lenkte die Angestellten ab.