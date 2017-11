Intelligentes Insulin-Gel könnte Spritze ersetzen

600.000 Diabetes-Kranke in Österreich

Weltweit sind etwa 415 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. Auch in Österreich ist "Zucker" eine sehr häufige chronische Erkrankung, die Schäden an diversen Organen verursacht und sich negativ auf das Immunsystem auswirkt. Rund 600.000 Menschen leiden hierzulande an Diabetes und sie alle haben eine rund dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit, an einer Lungenentzündung zu erkranken, wie gleichaltrige gesunde Menschen.