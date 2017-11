Blümel spricht von „gutem Fortschritt“

Die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandler mit ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an der Spitze diskutierte am Freitag die Ergebnisse aus den Fachgruppen. Die Parteichefs traten vor der Sitzung nicht selbst vor die Presse, dies taten Gernot Blümel und Norbert Hofer. "Der Fortschritt ist ein guter", ebenso das Klima, erklärte der Wiener ÖVP-Landesobmann. Hofer berichtete ebenfalls von einer professionellen Gesprächsatmosphäre, die von Respekt geprägt sei. Nun gehe es Stück für Stück weiter, auch parteiintern müsse alles besprochen werden, so Hofer, der auf entsprechende Gerüchte reagierte und meinte, dass er nicht davon ausgehe, Sozialminister zu werden.