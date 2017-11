IS droht dem Vatikan und zeigt enthaupteten Papst

In einer Fernsehansprache erklärte Irans Präsident Hassan Rouhani: "Ich gratuliere allen, die am Kampf gegen diese Gruppe beteiligt waren, die außer Mord, Brutalität und Zerstörung nichts kannte." Der Kommandant der Al-Ghods-Einheit der iranischen Revolutionsgarden, die in den vergangenen Jahren im Kampf gegen den IS eingesetzt worden war, sprach vom "Sieg gegen die teuflische Herrschaft des IS". Nach Angaben der internationalen Anti-IS-Koalition hat der IS in Syrien mehr als 95 Prozent seines früheren Gebietes verloren.

Aus dem Kreml hieß es, Syrien nähere sich dem "finalen, unvermeidbaren Sieg über die Terroristen". Nun gehe es darum, politische Prozesse einzuleiten. Laut Russlands Präsident Wladimir Putin gehe der Militäreinsatz im Bürgerkriegsland auf sein Ende zu. Putin empfing Assad am Montag in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi. Der syrische Staatschef verlässt Syrien offiziell nur noch selten. Im Oktober 2015 war er in Moskau mit Putin zusammengetroffen.