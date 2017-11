So lief die fieberhafte Suche nach Benjamin (12)

Foto des Zwölfjährigen veröffentlicht

Doch es sollten viele Stunden fieberhafter Suche vergehen, ohne ein Lebenszeichen des Zwölfjährigen. "Am frühen Abend haben wir uns dann dazu entschieden, auch ein Bild des Kindes zu veröffentlichen, um die Chancen, den Bub zu finden, zu erhöhen", erklärte der Sprecher.

Um 19.15 Uhr - acht Stunden, nachdem seine Eltern die Vermisstenanzeige erstattet hatten - machte just der Vater von Benjamin bei der Station Badner Bahn in Pfaffstätten eine überraschende und erlösende Entdeckung. Denn dort saß sein Sohn, "wohlauf und unverletzt", so Schwaigerlehner. Wo genau sich der Bub die ganze Zeit über befand, konnte der Sprecher nicht sagen. "Im ersten Moment war es am wichtigsten, dass der Zwölfjährige wohlbehalten zurück bei seinen Eltern ist."

Seitens der Polizei werde nun - wie in solchen Fällen üblich - ein Bericht an die Jugendbehörde ergehen, so der Sprecher.