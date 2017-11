ORF rüffelt Pariasek für „Franco“-Sager

"Die Franco-Ära hat in Spanien begonnen", hatte Pariasek einen Beitrag über das ÖFB-Trainingslager mit Franco Foda in Marbella angekündigt. "Völlig unangebracht", erklärte ORF-Sportchef Hans-Peter Trost am Montag via derstandard.at. Trost wolle das "Geschichtsbewusstsein intern schärfen lassen" und entschuldigte sich offiziell im Namen des ORF.

Brutaler Diktator

In der Tat ist die Wortspende von Pariasek verfänglich: Unter der Franco-Ära wird in der Geschichte die Herrschaft des Diktators General Francisco Franco verstanden. Von 1936 bis 1975 regierte er das Königreich Spanien mit eiserner Faust. Politische Gegner wurden unter Franco brutal unterdrückt, der Bürgerkrieg forderte über 100.000 Opfer.