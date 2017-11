Coup in Wiener Bank während Geschäftszeit verübt

Der Coup in der Raiffeisenbank im Looshaus am Wiener Michaelerplatz - zehn Schließfächer waren aufgebrochen und geplündert worden - ist sogar während (!) der Geschäftszeiten der Bank verübt worden, und offenbar von einem einzelnen Täter. Das ergab eine erste Auswertung der Videoüberwachung. Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiterhin auf Hochtouren.