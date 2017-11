Zehn Schließfächer in nobler Bank geplündert

Rififi-verdächtiger Coup in der noblen Raiffeisenbank im Looshaus am Wiener Michaelerplatz! Ein vermutlich als Kunde getarnter Krimineller gelangte an die Schließfächer betuchter Kunden. Insgesamt zehn Stahlbehälter dürften geknackt und blitzschnell geplündert worden sein. Der Schaden dürfte beträchtlich sein.