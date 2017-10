Toter Braunbär wird präpariert und ausgestellt

Sechs verschiedene Bären in Kärnten im Jahr 2016

Heuer wurde bisher nur die DNA eines einzigen Bären in Kärnten erfasst - jene des Tieres, das am Sattnitzgebirge und im Rosental südlich von Klagenfurt unterwegs war und auch Bienenstöcke plünderte. Ob das der nun umgekommene Bär sein könnte? "Alles ist möglich, das ist keine große Distanz für einen Bären", sagte Rauer. 2016 wurden sechs verschiedene Bären in Kärnten durch DNA nachgewiesen.

Nach dem Abschluss der Untersuchungen und Probenziehungen wird der Bärenkörper präpariert, wie die Jägerschaft beschlossen hat. "Der Bär wird dann ausgestellt, entweder in der Gemeinde oder bei uns im Schloss Mageregg, und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht", sagte Landesjägermeister Ferdinand Gorton.