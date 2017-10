Zeitungszusteller (22) fährt mit Auto Bär tot

Dramatische Begegnung mit Meister Petz in der Nacht auf Montag im Kärntner Bezirk Villach: Just in dem Moment, als ein 22 Jahre alter Zeitungszusteller auf der Vorderberg Straße bei Feistritz an der Gail unterwegs war, tauchte plötzlich ein Bär auf und querte die Fahrbahn. Der junge Mann konnte mit seinem Fahrzeug nicht mehr bremsen und stieß gegen das Tier. Der Bär verendete.