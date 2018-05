Warum die Kassenreform die Beamten verschont

Es gibt viele Bestimmungen in der Sozialversicherung, die per Verfassungsgesetz „einzementiert“ sind, sodass sich die Regierung diesmal nicht drübergetraut hat. Die BVA (Versicherungsanstalt für den Öffentlichen Dienst) bestand bisher schon immer darauf, dass sie keine Beiträge für finanzschwache Gebietskrankenkassen leisten muss. Daher wird sie auch in Zukunft mehr ausgeben können.