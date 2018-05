Mädchen-Mörder (16) „wollte auch Bruder umbringen“

Vater spricht im tschetschenischen Fernsehen über seinen Sohn

In einem Video, das angeblich das tschetschenische Fernsehen ausstrahlte, sagte der Vater Berichten zufolge selbst, dass er mit den Nerven am Ende sei. Er habe Hadishat geliebt „wie meine eigene Tochter“. Mit seinem Sohn habe er noch nicht sprechen dürfen, von der Polizei habe er aber erfahren, dass der 16-Jährige wohl psychisch krank sei. „Sie haben mich gefragt, warum ich das nicht bemerkt habe“, so der Mann.