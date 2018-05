Kind hat „falsche“ Hautfarbe: Paar klagt Klinik

Ein gesundes Kind kann kein Schaden sein - die Rechtssprechung ist eindeutig. Ein Wiener Anwalt will diese aber anhand eines aktuellen Falles ändern: Ein nigerianisches Ehepaar bekam ein Baby mit hellbrauner Hautfarbe. Schuld daran, so die Vermutung, ist eine Verwechslung des Samens in einer Kinderwunschklinik.