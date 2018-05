Prozess um Sex-Monster vom Waldviertel gestartet

„Sexualtrieb nicht im Griff“

Sein Mandant werde sich „im Wesentlichen schuldig“ bekennen, sagte dessen Anwalt Peter Schobel. Er sei nicht hier, um das Martyrium der 25-Jährigen irgendwie zu relativieren, betonte der Verteidiger. Der 46-Jährige habe die ihm vorgeworfenen Taten begangen, aber nicht derart geplant wie von der Staatsanwaltschaft dargestellt, sondern spontan. Der Mann habe seinen Sexualtrieb nicht im Griff und ergötze sich am Entsetzen der Opfer, sei aber kein Monster, seine sexuelle Belästigungen seien jahrzehntelang auf demselben Level gewesen. In dem Wald an dem Badesee sei die Situation eskaliert, was er ursprünglich sicher nicht gewollt habe. Und: Er habe sein Opfer letztlich freigelassen. Nun sei der 46-Jährige so weit, dass er nachvollziehen könne, was er damals angerichtet habe, erklärte der Rechtsanwalt.