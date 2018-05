Meghan Markles Brautkleid kostet 113.000 Euro

Trotz dieser luxuriösen Ansprüche soll die baldige Ehefrau von Prinz Harry aber nach wie vor am Boden geblieben sein. Ihre gute Freundin Priyanka Chopra verriet, dass sie niemandem ihr Glück mehr gönne als Meghan. „Ich bin so glücklich, dass ihr das passiert ist. Ich denke wirklich, dass sie eine dieser weiblichen Ikonen ist, die ein starkes Vorbild für junge Frauen in den kommenden Jahren sein kann. Sie sorgt sich nämlich wirklich sehr um diese Welt!“, meinte die Schauspielerin in der „The Rachael Ray Show“.