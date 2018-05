Vermisster (14) lag tot am Grund der Alten Donau

Spürhunde schlugen an

Auch am Freitag machten sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach dem 14-Jährigen. Diesmal wurden laut „Krone“-Infos auch spezielle Spürhunde aus Tirol angefordert, die Tiere können auch am Wasser nach Opfern suchen. Zunächst fuhr einer der Hunde mit den Polizisten im Boot das Gewässer ab. Nach einiger Zeit schlug das Tier an und meldete so eine mögliche Geruchsspur. Auch ein zweiter Spürhund gab an derselben Stelle Laut.