Tschetschenen-Bande erpresste Schutzgeld in Wien

Sie kamen als „Schutzbedürftige“ nach Österreich, doch das Ende des Asylverfahrens wollten sie nicht abwarten. Nach kürzester Zeit wurden aus den vier jungen Männern Verdächtige. Einer der vier Tschetschenen überfiel schon am 13. Dezember 2017 in der stillsten Zeit des Jahres einen Juwelier in der Brunnengasse in Wien-Ottakring: Der mutmaßliche Räuber gab sich als Kunde aus, ließ sich zunächst einen Ring zeigen und zückte dann eine Pistole. Dann sackte er die Beute ein und flüchtete.