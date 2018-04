Regierung streicht 2500 von 5000 Sinnlos-Gesetzen

Moser zog einen Vergleich zu einem Kleiderschrank, wie ihn jeder kenne: Auch bei den Rechtsvorschriften sei es so, „dass der Kasten voll ist und man das, was man benötigt, nicht findet“. Konkret sollen alle einfachen Bundesgesetze und Verordnungen des Bundes, die vor dem 1. Jänner 2000 kundgemacht wurden und noch als Bundesrecht in Geltung stehen, außer Kraft gesetzt werden - ausgenommen jene, die explizit in der Anlage zum „Bundesrechtsbereinigungsgesetz“ aufgezählt werden. Welche Rechtsvorschriften betroffen sind, wurde in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt. So mussten etwa die Ministerien angeben, was in ihren Ressorts verzichtbar ist und was sie behalten möchten.