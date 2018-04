„Verhüllter“ Leukämiepatient von Polizei verwarnt

Der 26-Jährige war am 17. April am Wiener Handelskai unterwegs, als er aufgrund seines Mundschutzes die Aufmerksamkeit der Beamten erregte. Der Leukämiepatient versuchte mittels Vorzeigens seiner Medikamente und Bluttests auf dem Handy den medizinischen Grund seines Mundschutzes nachzuweisen. Dies sei eine „ziemlich aufreibende Prozedur“ gewesen, wird der 26-Jährige vom Onlinemagazin „Vice“ zitiert. So drohte dem Mann immerhin eine Strafe in Höhe von 80 Euro.