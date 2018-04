Politischer Islam: Strolz warnt vor Bürgerkrieg

Auch Strache warnte bereits vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen

Auch Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte in der Vergangenheit als Oppositionsvertreter wiederholt vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen gewarnt. Strache wurde dafür scharf von anderen Parteien kritisiert. Zuletzt etwa rund um die Bundespräsidentenwahl 2016. In seiner Rede zum Nationalfeiertag hatte Strache damals gemeint, dass „durch den ungebremsten Zustrom von kulturfremden Armutsmigranten, die in unsere Sozialsystem einsickern“, das gesellschaftliche Gefüge in seinen Grundfesten erschüttert werde. „Und das macht mittelfristig einen Bürgerkrieg nicht unwahrscheinlich.“