Tod nach Rauferei: Polizei sucht nun 3 Verdächtige

In der Nacht auf den 24. November waren die Männer im Café Norok in der Othmargasse im Wiener Bezirk Brigittenau in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor das Lokal. Der 47-Jährige stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Als die Polizei beim Café eintraf, waren die weiteren Beteiligten bereits geflüchtet.