EU-Parlamentsvize fordert „Europa der Vaterländer“

Die Visegrad-Staaten hätten „aktiv europäische Politik beeinflusst und gestaltet“ und spielten weiterhin eine wichtige Rolle. „Ich glaube, dass sich viele andere Länder politisch der Visegrad-Gruppe angenähert haben, vor allem in den vergangenen Monaten“, so Krasnodebski weiter. Beispielsweise zeige die Entwicklung der deutschen Politik seit 2015, wie wichtig die Gruppe sei, weil sie Situationen fallweise „realistischer eingeschätzt“ habe „als die Staaten und Politiker, die allgemein als führend in Europa betrachtet werden“, sagte der in Bremen lehrende Soziologieprofessor in Anspielung auf die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.