Flugzeug-Gigant Airbus Beluga XL startet im Sommer

Boeing hat bereits eigenen Riesentransporter

Mit ihm will Airbus auch zum US-Rivalen Boeing aufschließen. Produzierte der einst vor allem in den USA, hat man heute Zulieferer in Italien und Japan, deren Flugzeugteile zur Montage in den US-Bundesstaat Washington geflogen werden müssen. Mit dem Dreamlifter hat Boeing seit 2007 einen Transporter für diese Aufgabe. Momentan existieren vier Stück der am Jumbojet 747 basierenden Transportmaschine. Mit über 60 Metern Spannweite ist sie ähnlich groß wie der Beluga XL, an dem Airbus in Toulouse arbeitet.