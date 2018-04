Nazareth: „Warfen nie Fernseher aus Hotelzimmern“

Ob 48 oder 50 Jahre - es ist eine stattliche Zeitspanne. Seitdem hat sich das Musikgeschäft natürlich in allen Bereichen fundamental verändert. Was vermisst du am meisten von diesen frühen, heute oft als so unschuldig gesehenen Tage im Rockbusiness?

Es gibt heute ja gar kein Musikbusiness mehr. Niemand verkauft mehr Alben und die Musiker wissen nicht, wie sie von ihrer Kunst überleben sollen. Ich bin so glücklich, dass ich die goldenen Zeiten in den 60er- und speziell in den 70er-Jahren live miterlebt habe. Das wird es nie wieder geben. Damals haben die Leute ihr ganzes Geld in den Plattenladen getragen, um sich die Alben ihrer Favoriten zu kaufen. Heute braucht jeder sein neues Smartphone, eine X-Box und Millionen anderer Dinge, wo das Geld hinfließt. Für die Musik bezahlt kein Mensch mehr etwas. Aber ganz ehrlich - würde ich es anders machen? Müsste ich mich entscheiden, ein Album oder ein Computerspiel zu kaufen, würde ich mich wohl für das Spiel entscheiden. Als mein Sohn Lee, der bei uns seit fast 20 Jahren Schlagzeuger ist, ein Kind war, kaufte ich ihm den Commodore 64. Wir Alten dachten damals schon, das wäre das Ende der Welt. (lacht) Was sollte da noch kommen? Und jetzt sieh dir an, was man heute kaufen kann. Die Prioritäten der Menschen haben sich verschoben, heute ist nichts mehr so wie früher. Das einzige, das heute noch funktioniert, sind Livekonzerte. Die Shows sind immer noch sehr gut besucht und die Menschen kaufen Konzertkarten - da können wir uns glücklich schätzen.