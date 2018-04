FPÖ fordert Alkoholverbot am Wiener Praterstern

Noch bevor „sich mit den wärmeren Temperaturen die Szene am Praterstern neu formieren kann“, will die FPÖ die Lage durch das Alkoholverbot in den Griff bekommen: „Wir hoffen, dass Grüne und SPÖ, die bisher immer die Interessen der Trinker vertraten, nach den gewalttätigen Vorkommnissen der jüngsten Vergangenheit ihre Position überdenken und sich auf die Seite der Zigtausenden Pendler, Familien und Anrainer stellen, die unter den am Praterstern herrschenden Verhältnissen leiden“, so Seidl.