Billigfluglinie Ryanair steigt bei Laudamotion ein

Ryanair steigt überraschend bei Laudamotion ein. Geplant ist, dass die irische Billigfluglinie zunächst einen Anteil von 24,9 Prozent an der neuen Airline des ehemaligen Formel-1-Champions Niki Lauda übernimmt. Sollte die EU-Wettbewerbsbehörde grünes Licht geben, sollen später sogar 75 Prozent an die Iren gehen. Diese Dreiviertelmehrheit werde Laudamotion zufolge knapp 50 Millionen Euro kosten, allerdings müsse Ryanair im ersten Jahr weitere 50 Millionen Euro „Anschubkosten“ investieren, um den Betrieb auf die gewünschten Touren zu bringen. Der Paukenschlag um diesen Deal erfolgte am Dienstag bei einem Testflug von Wien nach Düsseldorf, Lauda selbst verkündete die Neuigkeiten per Bord-Durchsage.