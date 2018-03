Johanna Mikl-Leitner als NÖ-Landeschefin angelobt

Die erste Landeshauptfrau in der Geschichte Niederösterreichs erschien wie schon bei der erstmaligen Angelobung am 24. April 2017, damals fünf Tage nach der Übernahme der Funktion an der Spitze des Landes von Erwin Pröll (ÖVP), mit mehreren Familienmitgliedern - unter anderem ihrer Mutter und einer Tochter - in der Hofburg. Nach Wien gekommen waren außerdem Landesamtsdirektor Werner Trock, ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger, der Landesgeschäftsführer der Volkspartei, Bernhard Ebner, und der am Vortag als Landtagspräsident verabschiedete Hans Penz (ÖVP).