Hofer macht Tempo: 140 km/h auf der Westautobahn

Eine unendliche Geschichte geht in die Verlängerung: Hartes Gestein macht es unmöglich, beim Bau der Koralmstrecke im Zeitplan zu bleiben. Infrastrukturminister Norbert Hofer bestätigte am Freitag, dass die Streckenfreigabe erst im Jahr 2026 erfolgen soll. Auf der Straße macht der FPÖ-Politiker hingegen Druck: Eine Tempo-140-Teststrecke auf der A1 in Oberösterreich ist fix.