IS mobilisiert in Europa immer mehr Einzeltäter

Die Terrormiliz IS setzt vermehrt auf Einzeltäter für ihre tödlichen Anschläge in Europa – das geht aus einer vertraulichen Analyse des deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz hervor. Die dschihadistischen Aufrufe zu Attentaten seien in den letzten Monaten signifikant gestiegen. Auch die Hassbotschaften hätten sich verändert und seien nun facettenreicher. Dabei werden in Aufforderungen zu Anschlägen immer öfter Kinder als das Ziel von Anschlägen vorgeschlagen.