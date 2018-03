Kinderärzte sind in Linz nach wie vor Mangelware!

Eingliederung in Primärversorgungszentrum

Schmadlbauer ist dennoch voller Hoffnung: „Wir gehen derzeit individuell auf mögliche Bewerber zu und weiten die Suche auch über die Landesgrenzen hinweg aus. In Linz, aber auch in Traun arbeiten wir an der Gründung von Primärversorgungszentren, bei denen auch Kinderärzte integriert werden können.“ Mit der Stelle in einem solchen versucht man derzeit auch einen Kinderarzt für eine vakante Kassenstelle nach Enns zu locken.