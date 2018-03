So kämpft Charly Kahr gegen die Sex-Kampagne

Annemarie Moser-Pröll bricht Lanze für Kahr

Fast brisanter ist die zweite Klage, die von Anwalt Ainedter bestätigt wird. Hier kommt Österreichs Skilegende schlechthin ins Spiel: Annemarie Moser-Pröll. Die heute 64-Jährige hatte in Interviews öffentlich betont, in ihrer aktiven Zeit weder negative Erfahrungen noch Beobachtungen gemacht zu haben. Was offenbar eine frühere Kollegin empörte: Ingrid Gfölner, fast im gleichen Alter wie Moser-Pröll, schrieb der einstigen Seriensiegerin eine wütende WhatsApp-Nachricht, in der sie Charly Kahr neuerlich des Missbrauchs bezichtigte und sich auf Gespräche mit der damaligen Zimmerpartnerin bezog. Was Moser-Pröll entschieden in Abrede stellt.