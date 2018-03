Kopfschütteln in Wien: Warum landet das im Müll?

Wer ist einkaufsberechtigt?

Der Samariterbund betreibt in Wien drei Sozialmärkte, in denen Menschen mit geringem Einkommen Dinge des täglichen Bedarfs kostengünstig kaufen können. Die Preise liegen deutlich unter jenen des Diskonthandels. Einkaufsberechtigt sind Menschen mit Wohnsitz in Wien, deren maximales monatliches Einkommen 900 Euro (zwölf Mal pro Jahr) bzw. 1340 Euro bei Paaren beträgt. Mittels Einkaufspass dürfen sie pro Woche für maximal 30 Euro in einem der Samariterbund-Sozialmärkte einkaufen. Für jedes weitere Familienmitglied, das im Einkaufspass eingetragen ist, darf um zusätzlich maximal fünf Euro eingekauft werden.