Strache und Kurz versprechen Nulldefizit ab 2019

Die Regierung plant für kommendes Jahr ein Nulldefizit. Das haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Dienstag angekündigt. Um dies zu erreichen, zückt Türkis-Blau den Sparstift, Budgetkürzungen sind bis auf die Bereiche Sicherheit und Bildung in allen Ressorts vorgesehen. Die Rede ist von Einsparungen in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro, inoffiziell wird sogar über drei Milliarden Euro gemunkelt.