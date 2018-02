Bei minus 56 Grad frieren in Kasachstan Tiere ein

Mitten in der Bewegung eingefroren

Aktuelle Bilder zeigen, wie unerbittlich der Winter sein kann. Man sieht einen Hasen, der beim Klettern durch einen Zaun stecken geblieben war und kurz darauf hilflos in der Kälte elendig verendete. Einheimische mussten seinen erstarrten Körper aus dem Zaun befreien. Auch den besten Freund des Menschen hat es erwischt: Ein Schäferhund war beim Laufen durch ein schneebedecktes Feld scheinbar mitten in der Bewegung eingefroren.