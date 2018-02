USA: Polizist griff bei Schulmassaker nicht ein

Dass der Beamte gewusst habe, was in der Schule vorgeht und dennoch nicht eingriff, mache ihn ganz krank, erklärte Israel. "Diese Familien haben ihre Kinder verloren." Während US-Präsident Donald Trump erklärte, er wolle in Zukunft Lehrer bewaffnen, um solchen Amokläufen entgegenzuwirken, fordert Sheriff Israel ein besseres Waffengesetz. "Ich bin ein ehrlicher Sheriff. Wenn wir bei etwas nicht erfolgreich waren, dann rede ich darüber. Meine Generation konnte das nicht erledigen. Ihr werdet es erledigen", appellierte er an die jungen Menschen im Saal.