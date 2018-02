Student wollte Bub (7) zu IS-Soldat ausbilden

Angeklagter will sich "aktiv verteidigen"

Der Mann äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen, kündigte aber an, er werde sich selbst "aktiv verteidigen". Er muss sich wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorgruppe, Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten. 2012 war er mit einem Visum nach Deutschland gekommen.