Nach Amoklauf: Waffenfan zerstört sein Sturmgewehr

Ein ehemaliger Waffennarr aus New York hat sich nach dem Amoklauf in einer Schule in Florida dazu entschlossen, sein Sturmgewehr zu zerstören. Der Attentäter sei ebenfalls legal im Besitz seiner Waffe gewesen, daher will Scott-Dani Pappalardo ein Zeichen setzen und sichergehen, dass seine Waffe niemals einen Menschen töten kann.