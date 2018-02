Hat Sarkozy als Präsident Minister abhören lassen?

Die TV-Sendung Quotidien hatte Teile einer Audio-Aufzeichnung eines Kurses veröffentlicht, den der Politiker an einer Management-Schule bei Lyon gegeben hatte. "Nicolas Sarkozy war an dem Punkt angekommen, wo er die Handys derjenigen kontrollierte, die zum Ministerrat kamen", sagte der Chef der wichtigsten Oppositionspartei Les Republicains demnach. "Er hat sie abgehört, um alle Mails, alle SMS abzupumpen und zu überprüfen, was jeder seiner Minister sagte - in dem Augenblick, wo wir in die Kabinettssitzung kamen."