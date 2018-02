Wiens Grüne wollen noch mehr Geld für Rad-Lobby!

Jahr für Jahr investiert Wiens grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou Steuermillionen in die städtische Rad-Lobby und in die Ideen der Fußgeher-Beauftragten. Dennoch bleiben die Zahlen seit 2014 konstant schlecht: 93 Prozent der Wege werden nicht per Rad erledigt. Die Grünen-Chefin will das nun "kritisch betrachten".