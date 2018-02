Kitz-Sieger Dreßen: „Spüre meine Zehen nicht mehr“

Die Olympia-Abfahrt in Jeongseon dürfte keine allzu schwierige, aber dafür eine knifflige Aufgabe werden. Viel schwieriger für die Speed-Spezialisten ist es, mit der Kälte (bis zu -20 Grad) umzugehen. „Das einzige Problem sind meine Zehen. Wenn ich aus den Schuhen komme, werden sie schon wieder auftauen. Ich spüre sie nicht mehr, das ist nicht gut. Aber das war in den letzten Tagen beim Training auch schon so. Von daher ist das keine große Umstellung“, so Dreßen, der im Jänner die legendäre Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel gewinnen konnte.