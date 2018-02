Tirol: Kleine Abenteurer gerieten in große Gefahr

Ihr unbändiger Entdeckerdrang hat drei Achtjährige am Mittwochnachmittag im Tiroler Bezirk Kufstein in höchste Gefahr gebracht. Die kleinen Abenteurer wollten im steilen, felsdurchsetzten Waldgelände in Ebbs eine kleine Höhle erforschen. Die Kinder kamen in dem stark abfallenden Gelände jedoch plötzlich nicht mehr weiter und saßen schlussendlich fest.