Die ersten vier Filialen werden geschlossen

Geschlossen werden demnach zwei Filialen in Wien, nämlich in der Etrichstrasse im 11. Bezirk und in der Thaliastraße im 16. Bezirk, die Filiale in der St. Veiter Straße in Klagenfurt und die Filiale in der Innsbrucker Straße in Hall in Tirol. Drei Filialen werden per 31. März geschlossen, die Filiale in der Thaliastraße wurde bereits Ende Jänner zugesperrt. Die betroffenen Mitarbeiter wurden bereits von der Vertriebsleitung informiert.