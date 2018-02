Frauenvolksbegehren: Alle Ministerinnen dagegen!

"Familienbonus bevorzugt klar klassische Familien"

Frauen würden etwa ein Viertel weniger verdienen als Männer, so die Kritik. Und: Künftig soll auch etwa die Hälfte aller Plätze in politischen Gremien von Frauen besetzt werden. Kritik wird auch an der Regierung geübt: "Der Familienbonus bevorzugt klar klassische Familien. Alleinerzieherinnen können keine Kinderbetreuung mehr absetzen oder fallen wegen geringer Einkommen nicht unter die Begünstigten." Unterschrieben werden kann das Volksbegehren ab Montag.