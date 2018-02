„S.T.A.L.K.E.R.“-Macher laden zum Battle Royale

Spätestens seit "Player's Unknown Battlegrounds" sind Battle-Royale-Shooter in aller Munde. Mit "Fear the Wolves" kündigt sich bereits der nächste Vertreter des Einer-gegen-Alle-Überlebenskampf-Genres an. Für die Entwicklung zeichnet die ukrainische Spieleschmiede Vostok Games verantwortlich, gegründet von ehemaligen Mitarbeitern des 2012 geschlossenen "S.T.A.L.K.E.R."-Studios GSC Game World.