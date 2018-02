Urlauberin in Tirol vergewaltigt: Täter flüchtig

Gegen Mitternacht wurde, wie berichtet, die Skiurlauberin vor einem Lokal in Westendorf vom Unbekannten angesprochen. Die beiden unterhielten sich offenbar auf Englisch. "Da die Frau die Annäherungsversuche des Mannes ablehnte, schlug dieser ihr zunächst mit der Faust ins Gesicht, dann zerrte er sie in ein nahe gelegenes Schneefeld und führte dort sexuelle Handlungen an ihr aus", schildert Chefermittlerin Katja Tersch vom Landeskriminalamt Tirol.