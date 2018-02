Verschmähter Unbekannter fällt über Urlauberin her

Brutale Sexattacke auf eine junge Urlauberin in der Nacht auf Donnerstag vor einem Lokal im Tiroler Westendorf: Ein bis dato Unbekannter hatte der Frau, Mitte 20 Jahre alt, erst Avancen gemacht - als sie die Annäherungsversuche jedoch an sich abprallen ließ, wurde der Verschmähte gewalttätig. So schlug er seinem Opfer zunächst ins Gesicht, um die junge Frau danach in ein Schneefeld in der Nähe zu zerren und sich an ihr zu vergehen.