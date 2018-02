Republikaner-Zug zermalmt Müllauto - ein Toter

Das Fahrzeug stand den Angaben zufolge an einem Bahnübergang auf den Gleisen. Bahnermittler John Hiatt sagte dem Sender Fox News, ersten Berichten zufolge habe der Zug entweder ein Warnsignal übersehen, oder das Signal habe nicht richtig funktioniert. Hiatt sagte, Unfälle wie diese seien wie eine Epidemie. "Es ist Teil unseres Infrastrukturproblems", sagte Hiatt. Gebe es mehr Verkehr per Bahn, würden auch die Unfälle an solchen Übergängen zunehmen.